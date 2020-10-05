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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

697 إصابة جديدة بكورونا في اسكتلندا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:16 م
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا في اسكتلندا
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أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجن، تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت سترجن - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين: إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 ألفًا و906 حالات، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرة من فرض المزيد من القيود والإجراءات للحد من انتشار الفيروس خاصة مع ارتفاع نسب الإصابة بين كبار السن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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