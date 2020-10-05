«النوة» على شاشة «الحياة» بداية من 10 أكتوبر

تعرض قناة "الحياة" بداية من يوم السبت المقبل 10 أكتوبر، مسلسل "النوة" أحد أبرز أعمال فترة التسعينيات، وهو من بطولة كوكبة من النجوم من بينهم الفنانة فردوس عبدالحميد، ومحمود الجندي، وطلعت زكريا، وزوزو نبيل، ورشوان توفيق.يذاع المسلسل في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي يتناول حياة فتاة من الإسكندرية تتولى مسئولية تربية أشقائها وتعليمهم، فتضطر للعمل بالتجارة ومواجهة العديد من المصاعب في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة، وتتوالى الأحداث في سياق درامي مشوق."النوة" من إخراج محمد فاضل وتأليف أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وأحمد آدم، ووفاء الحكيم، ومنال سلامة، وحسن حسني، وكمال أبورية، ومحمد وفيق، ومحمد هنيدي، ولوسي، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين.