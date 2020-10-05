سفير مصر لدى كندا يشارك في مبادرة «فتيات في أدوار قيادية»

عقد السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى كندا، اليوم الإثنين، لقاءً مفتوحًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المصرية "يمنى أحمد عبدالفتاح" بمناسبة توليها منصب القائم بأعمال السفير الكندي لدى القاهرة لمدة يوم واحد.يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، وفي إطار مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ قرابة الثلاثة أعوام بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة، وبترتيب من جانب وزارة الخارجية الكندية.وأكد السفير المصري- خلال اللقاء- للقائمة بأعمال السفير الكندي ليوم واحد، قدرتها على تحقيق جميع أحلامها وأعلى مستويات التميز في مستقبلها المهني من خلال الاستثمار المستمر في اكتساب المعرفة وإثقال الخبرة، والاستفادة من المناخ الداعم لدور المرأة في مصر في المرحلة الحالية، كما أجاب عن استفساراتها بشأن الخبرات التي اكتسبها على مدار 25 عامًا من العمل في المجال الدبلوماسي، سواء داخل مصر أو خارجها، متمنيًا لها خالص التوفيق والنجاح.وأعرب السفير أبوزيد- في تصريحات صحفية عقب اللقاء- عن سعادته بالمشاركة في احتفالات وزارة التضامن هذا العام باليوم العالمي للفتاة، موضحًا أن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" تتيح فرص حقيقية للفتيات المصريات لمحاكاة الظروف الحقيقية والتحديات الوظيفية المرتبطة بتولي المناصب القيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد في مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية مساندة ودعم المرأة والفتاة في المجتمع، والتزامها بتمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، وإبراز النجاحات التي حققتها وما تزال تحققها المرأة المصرية وتغيير الصور النمطية السلبية في هذا الشأن.