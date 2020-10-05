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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء العراقي يدعو «الأمن» للتعامل المهني مع المتظاهرين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:07 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية إلى التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه التام للاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الإثنين: أن الكاظمي اجتمع مع القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة ذي قار، بحضور وزير الداخلية، وبحثوا الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وأكد ضرورة فصل العمل الأمني عن الجانب السياسي، حيث إن التداخل بينهما سيؤثر سلبًا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضًا عدم اتخاذ القرارات الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية، داعيًا إلى ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز الأمن في عموم أنحاء المحافظة.

وقال: إنه  عمل - منذ تسلم مهامه رئيسًا للحكومة وقائدًا عامًا للقوات المسلحة - على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وإعادة هيبتها ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق".

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