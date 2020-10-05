مقتل 25 ليبيا وصوماليا في شجار مسلح بقاعدة عسكرية بتركيا

تسبب شجار بين جنود صوماليين وليبيين، يخضعون للتدريبات بإحدى القواعد العسكرية بمدينة إسبرطة التركية، اليوم الاثنين، في حالة من الفوضى، أدت إلى مقتل 25 جنديًا.وقال موقع «TR724» إن شجارًا نشب بين جنود ليبيين وصوماليين ممن يجرى تدريبهم في قيادة مركز تدريب مكافحة الإرهاب بمدينة إسبرطة تسبب في حالة فوضى بمعسكر التدريب التركي، حيث بدأت المشاجرة مع طعن جندي صومالي لآخر ليبي مما أدى إلى اشتباك قرابة 300-400 جندي.وأفادت مزاعم بمصرع حوالي 25 جنديًا، وفقا لموقع المعارضة التركية تركيا الآن.وذكر الموقع أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات كلية الطب بجامعة سليمان ديميريل بمدينة إسبرطة لتلقي العلاج.