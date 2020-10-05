روسيا: ليس هناك نقاشات بشأن الإغلاق بسبب كورونا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إنه ليس على علم بأي نقاش يدور بين السلطات حول تكرار الإغلاق في ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.وأضاف بيسكوف - في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "بالنسبة للإغلاق، لم أسمع بمثل هذه المناقشات"، مُشيرًا إلى أن مسألة إغلاق البلاد مجددًا لن تتم مناقشتها في الكرملين، ولكن في مقر الحكومة.وأوضح المتحدث أنه لم ترده أنباء بإجراء أي مناقشات في هذا الصدد، ولكنه لفت إلى أن ارتفاع عدد الإصابات ينذر عموم الناس، بما فيهم الحكومة، بضرورة توخي الحذر.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.