كردستان: تسجيل 829 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 829 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في عموم الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الإثنين، أنه تم إجراء 5233 فحصًا، فضلًا عن شفاء 382 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الفيروس بلغ 51 ألفًا و77 شخصًا، وتعافى منهم 32 ألفًا و378 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 1847 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.