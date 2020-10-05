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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يونسيف» تعرب عن شكرها للدور الإنساني للسعودية تجاه أطفال اليمن

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:19 م
هنرييتا فور
هنرييتا فور
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أعربت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هنرييتا فور عن شكرها وتقديرها للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان، للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدعم السخي، الذي أعلنته عبر تنفيذ 7 مشروعات متنوعة بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لصالح اليمن في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020، وذلك عبر رسالة وجهتها إلى المركز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": أن هذا الدعم سيسهم بمساعدة "اليونيسيف" في تقديم الدعم للأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية، وتقديم الدعم للمنظمة لمكافحة وباء كورونا المستجد في اليمن عبر تدريب الكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد وقّع الشهر الماضي، اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتنفيذ عدّة مشروعات في اليمن، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين– بالوقوف مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناتهم جرّاء الظروف المحيطة بهم.

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