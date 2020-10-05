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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد قرار «التموين» بإلزام نقاط البيع بوضع السعر للمستهلك

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:04 م
وزير التموين
وزير التموين
عماد سليمان
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أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتضمن إصدار قرار رقم 330 لسنة 2017 بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلاث موضحة بها سعر المنتج، ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية لخسارته الدعوى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفى الشامى، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.

ورأت المحكمة أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراره الأول رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك.

ثم أصدر قرار الثانى المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017 بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، وإلزام كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكل أنواع السلع الغذائية، بأحد أساليب ثلاثة، إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.

ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التي عنى المشرع بتحقيقها، بالإضافة إلى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية، إذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا، فيكون مارس اختصاصًا منحه إياه المشرع فى تلك الحالة فى إطار الأهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.

ويكون القرار الوزير صدر سليمًا متفقًا مع أحكام القانون، وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

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