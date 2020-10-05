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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريهانا تهين الدين الإسلامي في عرض أزيائها الأخير (صور وفيديو)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:48 م
ريهانا
ريهانا
أمير محمد خالد
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أثارت النجمة العالمية ريهانا أزمة كبيرة مؤخرًا تصدرت بسببها تريند موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الشهير "تويتر" حيث قامت باستخدام حديث نبوي في أحد الأغاني أثناء عرض خط أزيائها وتعرضت ريهانا لموجة شديدة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم حيث بسبب استخدامها الحديث على موسيقى وهو ما يعد جريمه في حق الإسلام. 

تفاصيل الجدل حول اغنية ريهانا الجديدة

والأغنية التي أثارت الجدل تحمل اسم "Doom من إنتاج Coucou Chloe وهو مقيم في لندن وتحتوي الأغنية على عينات صوتية إسلامية من الحديث الذي يتحدث عن نهاية الزمان ويوم القيامة. 

الحديث إسلامي الذي استخدمته ريهانا في أغنية عرض أزيائها

الحديث إسلامي الذي استخدمته ريهانا في أغنية عرض أزيائها، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "إن بين يدي الساعة الهرج" قالوا: وما الهرج قال: القتل إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضًا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء".

ويشار إلى أن ريهانا انفصلت عن حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل مطلع هذا العام وذلك بعد قصة حب دامت بينهم لمدة ثلاث سنوات كان الثنائي يظهرون بصحبة بعض دائمًا في كل المناسبات والمحافل، وربط بعض منتقدي فعل ريهانا الغريب باستخدام حديث نبوي في أغنية لها بأنها تنتقم من حبيبها السعودي الذي ينتمي للدين الإسلامي.

يذكر أن ريهانا من مواليد 20 فبراير 1988 هي مغنية بربادوسية، وممثلة، ومصممة أزياء، وسيدة أعمال، وكاتبة أغاني. ولدت في أبرشية سانت مايكل بدأت مشوارها الفني عندما التقت بالمنتج الموسيقي إيفان روجرز من خلال أصدقاء مقربين لها في أواخر عام 2003. في سن 16 عامًا، انتقلت ريهانا إلى الولايات المتحدة لممارسة مهنة الغناء.

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