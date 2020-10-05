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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شئون الحرمين»: توافد المعتمرين يتم بسلاسة وفق الخطط المعلنة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:08 م
توافد المعتمرين
توافد المعتمرين
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أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر: أن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقًا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن رئاسة شؤون الحرمين تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرة إلى أن الرئاسة أطلقت حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس؛ لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منسوبو الرئاسة.

وحث بن حسيني حيدر المعتمرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، لا سيما أن وعي المعتمرين يمثل عاملًا مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية.

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