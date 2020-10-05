ختام الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة بين الأطراف الليبية

اختتمت الجولة الثانية من المفاوضات الليبية-الليبية في المغرب، عصر اليوم الإثنين، بالتقاط صورة تذكارية جماعية، عقب انتهاء إعلان المشاركين، بأنه تم الوصول إلى اتفاق نهائي حول المناصب السيادية السبعة، حسبما أفاد مراسل قناة «الحدث الآن».وكان المتحدث باسم وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، أعلن في بيان مرئي قبل دقائق التوصل تفاهمات نهائية بالجولة الثانية في مدينة بوزنيقة المغربية، حول معايير اختيار المناصب السيادية السبعة في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة دعم مخرجات هذه الجولة.