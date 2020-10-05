أسعار النفط تقفز بأكثر من 5%

صعدت أسعار الذهب الأسود، اليوم الإثنين، بأكثر من 5% وذلك بعد أن أفاد أطباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكانية خروجه اليوم من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من "كوفيد-19".وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 5.10% إلى 38.94 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بأكثر من 5% إلى 41.25 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة الماضي وسط ضبابية اكتنفت صحة ترامب، وهو ما تزامن مع مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.لكن محللين قالوا: إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.ولقيت الأسعار دعمًا أيضًا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، أي ما يعادل 8% من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.