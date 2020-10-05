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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على مهربين و9 لاجئين أثناء محاولة تهريبهم إلى النمسا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:39 م
القبض على مهربين
القبض على مهربين
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ألقت الشرطة النمساوية، اليوم الإثنين، القبض على اثنين من المهربين عند معبرين حدوديين صغيرين مع دولة سلوفينيا.

وقالت مصادر شرطية: إن المهربين هما شاب يبلغ من العمر (21 عامًا) من مولدوفا والثاني من أوكرانيا ويبلغ من العمر (28 عامًا) وكان برفقتهم مجموعة من تسعة أشخاص أثناء محاولة دخولهم البلاد بشكل غير قانوني متسللين عبر الحدود.

وذكرت المصادر: أن المهربين يشتبه في أنهما يعملان في منظمات كبيرة في مجال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وتم اقتيادهما إلى السجن، موضحين أن الشاب المولدوفي حاول دخول النمسا بسيارة تحمل لوحات بولندية، ومعه ثلاثة رجال وامرأة من أفغانستان، وقد اعترف المهرب الشاب بجريمته.

وأضافت المصادر: أن المهرب الأخر الأوكراني كان يقود أيضًا سيارة بلوحات بولندية وقد ضبطته الشرطة ومعه خمسة رجال بدون وثائق سفر داخل سيارته وهم اثنان من السوريين واثنان من العراقيين وإيراني واحد وقد طلب السوريان حق اللجوء على الفور.

ولفتت إلى أنه تم نقل المهربين إلى سجن مدينة جراتس بأمر من مكتب المدعي العام، حيث تتولى النيابة التحقيقات حيث وجهت لهما تهمتي الاتجار بالبشر والتهريب.

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