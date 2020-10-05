«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو الدقيق الفاسد في أسيوط

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد أصحاب المخابز بأسيوط يزعم خلاله سوء حالة الدقيق المدعم.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص يدعى بأنه (صاحب مخبز بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط ) بعرض شيكارة دقيق بلدى مدعم يظهر بداخلها كمية من الحشرات "سوس"، ويتضرر من سوء الدقيق والخبز بقرية صنبو دائرة مركز شرطة ديروط.تم استهداف مستودع الدقيق "مصدر الدقيق الموزع على جميع مخابز القرية المشار إليها، وتبين صلاحية جميع كميات الدقيق المتواجدة بالمستودع، وباستكمال الفحص تبين أن صاحب مقطع الفيديو هو (أحد أصحاب المخابز البلدى بدائرة المركز).وبفحص الدقيق المتواجد بمخبزه تبين صلاحيته وعدم وجود حشرات به، وبالتفتيش على المخبز المُشار إليه بمعرفة الجهات المعنية تبين وجود نقص فى وزن رغيف الخبز، بالإضافة إلى كيدية الشكوى بغرض تغيير استلام الحصة من مستودع آخر.