محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الاثنين، يرافقه اللواء أحمد الألفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، والمقدم محمد الصيرفي مندوب قائد الجيش الثالث الميداني، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء العاصمة.وقدم محافظ جنوب سيناء التحية لجميع أسر شهداء الوطن وهنأ الشعب المصري وأهالي جنوب سيناء بالذكرى الـ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة.وعزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني وسلام الشهيد، بحضور مشايخ وعواقل جنوب سيناء ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.