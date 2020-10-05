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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:37 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
كريم أنور
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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الاثنين، يرافقه اللواء أحمد الألفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، والمقدم محمد الصيرفي مندوب قائد الجيش الثالث الميداني، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء العاصمة.

وقدم محافظ جنوب سيناء التحية لجميع أسر شهداء الوطن وهنأ الشعب المصري وأهالي جنوب سيناء بالذكرى الـ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني وسلام الشهيد، بحضور مشايخ وعواقل جنوب سيناء ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

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