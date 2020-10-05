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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض فيديو استغاثة سيدة في سيارة بالقاهرة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:04 م
أجهزة الأمن
أجهزة الأمن
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيارة المُشار إليها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وأمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها زوجته (ربة منزل– مقيمة بذات العنوان).

وتبين وجود خلافات عائلية بينهما قامت على إثرها الأخيرة بترك مسكن الزوجية، وحال قيام زوجها باصطحابها من مسكن أهليتها داخل السيارة فى محاولة لإنهاء خلافات بينهما وحدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها بمحاولة النزول من السيارة حال سيرها.

وباستدعائهما وبمواجهتهما، أيد الطرفان ما سبق وأقرا بالصلح بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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