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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع مواد غذائية على الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه بالمنوفية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:53 م
توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية على الأسر المتضررة
ولاء القاضى
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وزع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، 63 كرتونة مواد غذائية و120 كيلو لحوم و(30) شيكارة دقيق و(30) علبة حلوى المولد النبوى الشريف على الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بقرية دلهمو البحرية والقبلية بمركز ومدينة أشمون، رافقه محمد موسى نائب المحافظ والدكتورة ريموندا رفعت شنودة عضو الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

يأتى هذا في إطار خطة محافظة المنوفية لدعم تلك الأسر وتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لهم وخاصة فى أوقات الأزمات.

هذا وقد تابع محافظ المنوفية على الطبيعة الحالة العامة لمنازل الأسر المتضررة بالقرية نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل وحجم الأضرار المترتبة، وتذليل كل العقبات أمامهم حرصًا على الصالح العام، كما وجه المحافظ رئيس مدينة أشمون بعمل حصر شامل لكل الحالات المستحقة لبحث إمكانية مساعدتهم، مؤكدًا على إعفائهم من إيجار الأراضى لتخفيف العبء والمعاناة عنهم طبقًا لقرار وزير الزراعة.

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