«الداخلية» توضح ملابسات «فيديو الأريكة»

كشفت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم عرضه بأحد البرامج على شاشة فضائية متضمنًا سير سيارة ملاكى محمل على حقيبتها "أريكة" بدائرة قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة.أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، وباستدعائه ومواجهته بمقطع الفيديو المشار إليه أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.