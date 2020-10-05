كيف رصدت الصحافة العالمية انتصارات حرب أكتوبر؟

هزت أنباء عبور مصر للضفة الشرقية لقناة السويس التي احتلتها إسرائيل عقب نكسة 1967 لـ7 سنوات كاملة، العالم كله، واهتمت كل وسائل الإعلام العالمية بنبأ العبور، ورأوا أنه هدم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ولم تكتف الصحافة العالمية بنشر أخبار لحظة العبور فقط، بل تابعت على مدار شهري أكتوبر وسبتمبر أخبار الحرب، واستعانت بخبراء لتحليل الضربة الجوية المصرية."الدستور" في التقرير التالي رصدت تناول الصحف العالمية لحرب أكتوبر وكيف كتبوا عن الانتصار المصري.الصحافة البريطانية ترصد العبور لحظة بلحظةاهتمت الصحافة البريطانية بمتابعة أخبار حرب أكتوبر لحظة بلحظة، وقدمت أكبر الجرائد هناك تحليلًا للحرب، فقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية: لقد غيرت حرب أكتوبر 1973 مجرى التاريخ لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط بأسرها عندما اقتحم الجيش المصري قناة السويس واجتاح خط بارليف، مضيفة أن نظرية الحدود التى بنتها إسرائيل منذ سنوات بغرض التوسع انهارت تمامًا، وتحطمت الأسطورة الإسرائيلية، وفي 31 أكتوبر 1973، نشرت صحيفة التايمز موضوعًا عن تفاصيل خطة مصر لعبور قناة السويس متجهة للشفة الشرقية قالت فيه "كانت الفردان شرق قناة السويس من أول المواقع التي استولت عليها القوات المصرية وعندها حقق المصريون أعظم انتصاراتهم واستعادوا أراضيهم منذ اليوم الأول، وانهار أمامهم خط بارليف وذهب إلى غير رجعة.أما صحيفة ذي تايمز البريطانية فقالت في عددها الصادر بتاريخ 7 أكتوبر عام 1973: "كانت الصورة التي قدمها الإعلام العالمي عن المقاتل العربي عقب حرب 67 هي صورة مليئة بالسلبيات، وتعطي انطباعًا باستحالة المواجهة العسكرية، ولكن جاءت حرب أكتوبر 1973 لتثبت وجود المقاتل العربي وقدراته".أما صحيفة ديلي صن البريطانية فنشرت بعد الحرب بأسبوع تقريرًا يرصد الحالة النفسية السيئة المسيطرة على إسرائيل بعد الخسارة البالغة التي مُنيت بها على يد القوات المصرية، وقالت "لقد اتضح أن القوات الإسرائيلية ليست مكونة كما كانوا يحسبون من رجال لا يقهرون، وإن الثقة الإسرائيلية بعد عام 1967 قد بلغت حد الغطرسة الكريهة التي لا تميل إلى الحلول الوسط، وأن هذه الغطرسة قد تبخرت في حرب أكتوبر، وأن ذلك يتضح من التصريحات التي أدلي بها المسئولون الإسرائيليون بمن فيهم موشي ديان نفسه.وقالت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية، إن نظرية الحدود الآمنة التي تبنتها إسرائيل منذ إنشائها حتى الآن بغرض التوسع قد انهارت تمامًا، وأنه لابد للعقلية العسكرية الإسرائيلية أن تتغير في ضوء حرب أكتوبر، إن أسطورة نفسية قد تحطمت هذه المرة ويجب علي إسرائيل من الآن أن تتخلى عن فكرة أن أمنها يتحقق بمجرد احتلال الأراضي.أما الديلي ميل البريطانية فقالت إن هذه الحرب محت شعور الهوان عند العرب وجرحت كبرياء إسرائيل، وأكدت صحيفة الأوبرزفر البريطانية أن مصر قد لحقت بإسرائيل وسبقتها تكنولوجيا في ميدان الصواريخ والإلكترونيات.الصحافة الأمريكية: المصريون حطموا أوهام الإسرائيليينصحيفة واشنطن بوست، نشرت عقب ساعات من عبور مصر لقناة السويس، "إن المصريين والسوريين يبدون كفاءة عالية وتنظيمًا وشجاعة، وأن النصر الذي حققه العرب سيكون له آثاره النفسية على الطرفين، مضيفة أن احتفاظ المصريين بالضفة الشرقية للقناة يعد نصرًا ضخمًا لا مثيل له، تحطمت معه أوهام الإسرائيليين بأن العرب لا يصلحون للحرب.وبعد مرور الأسبوع الأول من حرب أكتوبر نشرت الفايننشال تايمز موضوعًا يلخص أهم الأحداث على الجبهة، فقالت "إن الجيوش العربية تقاتل بقوة وشجاعة وعزم، وأن الأسبوع الماضي كان أسبوعًا تأديبيًا وتعذيبيًا لإسرائيل، ووصفت الإسرائيليين بأنهم تملكهم الحزن والاكتئاب بعد أن كلفتهم الحرب خسائر باهظة.أما وكالة رويترز الإخبارية فكتبت أن إسرائيل اعترفوا بأنهم فقدوا المبادرة في حرب أكتوبر، ونقلت عن شلومو جونين قائد الجبهة الجنوبية في سيناء قوله إن هذه أصعب حرب تخوضها إسرائيل منذ قيامها سنة 1948، وأشاد الإسرائيليون بقوة الجيوش العربية وشجاعة المقاتل العربي ويقولون إن هذه الجيوش مدججة بأحدث وأخطر أنواع الأسلحة لم يحدث في تاريخ العرب أن حملوا واستخدموا مثل هذه الأسلحة.الصحف الأوروبية وصفت قوة الجيش المصري وتحطيمه لأسطورة خط بارليفاهتمت الكثير من الدول الأوربية بتغطية ونقل أخبار الحرب، فنشرت مجلة دير شبيجل الألمانية عقب أسابيع من حرب أكتوبر عن إسحاق رابين أن لدي بلاده خططًا عسكرية لمواجهة جميع الاحتمالات بما في ذلك احتلال القطب الشمالي، ولكن يبدو أن احتمال الهجوم المصري الكاسح ظهيرة السادس من أكتوبر لم يكن واردًا في احتمالات الإسرائيليين ولهذا دفعوا ثمنًا غاليًا.ونشرت صحيفة لومانتيه الفرنسية يوم 17 أكتوبر، تقريرًا عن الحرب وقال إن حرب أكتوبر قد أطاحت بنظرية الحدود الآمنة كما يفهمها حكام تل أبيب، فقد أثبتت أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكفل بالدبابات والصواريخ، وإنما بتسوية سلمية عادلة توافق عليها الدول العربية.أما صحيفة تسايتونج الألمانية الديمقراطية فقالت إن الكفاح الذي يخوضه العرب ضد إسرائيل كفاح عادل، وإن العرب يقاتلون دفاعًا عن حقوقهم، وإذا حارب المرء دفاعًا عن أرضه ضد معتد فإنه يخوض حربًا تحريرية، أما الحرب من أجل الاستمرار في احتلال أرض الغير فإنها عدوان سافر.