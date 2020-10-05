«بوريطة»: الأطراف الليبية على وشك التوافق بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات

أعلن وفدا مجلس النواب والأعلى الليبيان، المجتمعان في مدينة بوزنيقة المغربية، عن توصلهم إلى توحيد الرؤى حول المناصب السيادية السبعة.جاء ذلك، في كلمة مرئية من مقر اجتماعات الجولة الثانية من مباحثات الوفدين، بثتها قناة "الحدث"؛ حيث دعا الوفدان المجتمع الدولي لدعم نتائج حوارات بوزنيقة.من جهته أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المفاوضات تمت بدعم دولي واستعداد الفرقاء الليبيين، متمنيا التوقيع على اتفاق مخرجات الحوار قريبا.وقال إن الأطراف الليبية على وشك إنهاء الاتفاق بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات، معتبرا ما تحقق في حوار بوزنيقة خلق آمالا لدى الليبيين.