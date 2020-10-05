إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوى قنا»

أصيب 5 أشخاص، عصر اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بقنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بانقلاب سيارة ملاكي رقم 3424، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العركي بفرشوط.أسفر الحادث عن إصابة 5 من سوهاج وهم: ممدوح رفاعى السيد، 35 عامًا، وهيثم عاطف محمد، 33 عامًا، ومحمود أحمد أبوالخير، 45 عامًا، وبركات محمود فراج، 47 عامًا، وأحمد حسن أحمد، 33 عامًا.تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.