رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:47 م
الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم
الفيوم- زينب علاء
طباعة
أجرى الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه اللواء هشام السوداني مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أمس، جولة ميدانية تفقدوا خلالها عددًا من المشروعات بنطاق مركز ومدينة الفيوم، لمتابعة موقف التنفيذ بتلك المشروعات والوقوف على معوقات العمل بها.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة نائب المحافظ، ورئيس لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، شملت تفقد سوق الخضر والفاكهة بدمو، ومساكن دمشقين بمركز الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، كما تفقدا العدايات الخاصة بإمرار الكابلات الكهربائية على بحر حسن واصف.

وأكد نائب المحافظ، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كل الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.

كما تفقد نائب المحافظ، صباح اليوم، الأعمال المنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، بطريق القاهرة أسيوط الغربي داخل نطاق محافظة الفيوم، بحضور المهندس محمد مصطفى مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظتى الفيوم وبني سويف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد كوبري بحر يوسف، وكوبري حسن واصف، وكوبري الفيوم بني سويف على طريق أسيوط الغربى، وكوبري الروس، ونفق أبوصير، وشدد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن تكون أغلبية العمالة بالمشروعات من محافظة الفيوم، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء

موضوعات متعلقة

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«البترول» تعلن الأسعار الجديدة لـ«البنزين والسولار» خلال ساعات

الصور

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

image description

جامعة المنصورة تختتم قافلة «جسور الخير 9» بنويبع

image description

محافظ دمياط تلتقى ممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط

image description

محافظ دمياط تكرم أسر شهداء ومصابى حرب أكتوبر

image description

أكاليل ورد وموسيقى عسكرية احتفالا بنصر أكتوبر في دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

«لولاي لما قدم أحد جابر أبو حسين».. اعترافات الأبنودي عن السيرة الهلالية

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

«بطولات من سيناء» في افتتاح موسم مصر المبدعة بالأوبرا

«الأعلى للثقافة» يناقش التحول الرقمى فى تعليم الموسيقى والباليه

الأعلى للثقافة يحتفل بحرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى

وزيرة الثقافة تطلق مشروع حكاية شارع وتكرم شخصية العام التراثية