جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء

أجرى الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه اللواء هشام السوداني مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أمس، جولة ميدانية تفقدوا خلالها عددًا من المشروعات بنطاق مركز ومدينة الفيوم، لمتابعة موقف التنفيذ بتلك المشروعات والوقوف على معوقات العمل بها.قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة نائب المحافظ، ورئيس لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، شملت تفقد سوق الخضر والفاكهة بدمو، ومساكن دمشقين بمركز الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، كما تفقدا العدايات الخاصة بإمرار الكابلات الكهربائية على بحر حسن واصف.وأكد نائب المحافظ، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كل الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.كما تفقد نائب المحافظ، صباح اليوم، الأعمال المنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، بطريق القاهرة أسيوط الغربي داخل نطاق محافظة الفيوم، بحضور المهندس محمد مصطفى مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظتى الفيوم وبني سويف.وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد كوبري بحر يوسف، وكوبري حسن واصف، وكوبري الفيوم بني سويف على طريق أسيوط الغربى، وكوبري الروس، ونفق أبوصير، وشدد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن تكون أغلبية العمالة بالمشروعات من محافظة الفيوم، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.