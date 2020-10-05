أمير الكويت الراحل يتصدر أكثر المقالات زيارة في «ويكيبيديا»

قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تصدر أكثر المقالات زيارة على "ويكيبيديا" العربية خلال شهر سبتمبر الماضي.ونشر حساب ويكيبيديا العربية على موقع تويتر، قائمة بأكثر 15 مقالا تمت زيارتها خلال شهر سبتمبر، وتصدرتها الصفحة الخاصة بالأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، إذ وصل عدد الزيارات إلى 841 ألف و746 زيارة.وفي المركز الثاني، جاءت صفحة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي استلم سدة الحكم خلفا للأمير الصباح، ووصل عدد الزيارات إلى 726 ألفا و656 زيارة.