محافظ البحيرة يتفقد إنشاء ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية بالإضافة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتى تشهد حاليًا العديد من الأعمال في مختلف القطاعات.جاء ذلك خلال تفقد محافظ البحيرة لمشروع ميناء الصيد الجديد برشيد والذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وأول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية 600 مليون جنيه وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.وأكد محافظ البحيرة أن الميناء مقام على مساحة 48 ألف م2 بطول 850 م ويضم عدد 12 مبنى عبارة عن ورشة صيانة - مخزن للمعدات - إدارة هندسية - مبنى جمركي - سوق للجملة والتجزئة - مصنع ثلج - ثلاجة تبريد - مصنع خيوط "شبك" - مبنى الإدارة - غرفة محولات كهرباء - مستودعات - محطة وقود هذا بالإضافة إلى استراحة للعمال وعدد 2 خزان مياة علوي وعدد 2 محطة رفع صرف صحي ومياه أمطار ورصيف تراكي يستوعب عدد 50 مركب/ ساعة وتصل نسبة التنفيذ بالموقع 88% وبتكلفة 430 مليون جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن ميناء الصيد يعد الميناء الأول بمصر لخدمة الصيادين وتنشيط عملية الصيد بالإضافة إلى خلق أسواق منظمة لبيع الأسماك وفتح آفاق جديدة للعمل وظهور صناعات جديدة تعتمد على الإنتاج السمكي ونشاط الصيد، كصناعة الثلج والشباك والغزول ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها.كما تفقد المحافظ كوبري مزلقان الصيرفي أعلى مزلقان السكة الحديد الذي يربط مدينة رشيد القديمة بالمدينة الجديدة ويعد ثاني كوبري بالمحافظة بهذا النظام بطول 660 م وعرض 17 م وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، حيث تم البدء بالمشروع منذ أسبوع والمفترض انتهاء الأعمال خلال عامووجه المحافظ بسرعه نهو الأعمال خلال 6 أشهر ليتم الانتهاء منه في مارس القادم.كما تفقد اللواء هشام آمنه مدينة رشيد الجديدة بمساحة 3185 فدانا، حيث تابع أعمال إنشاء المرحلة العاجلة على مساحة 268 فدانا والمرحلة الأولى منها على مساحة 61.5 فدان وتضم 79 عمارة سكنية بنموذج إسكان اجتماعي متميز.كما تفقد مشروع بشاير الخير 4 والذي يأتي على غرار المشاريع القومية لبناء بشاير الخير بربوع محافظات مصر والمقام على مساحة 47 فدان ويستهدف إقامة عدد 33 عمارة بإجمالي عدد 4629 وحدة سكنية ومسجد ودار مناسبات ومستشفى ومسطحات تجارية ونادي رياضي ومركز حرفي ومدرسة تعليم أساسي إلى جانب تفقد لوحة توزيع كهرباء مشروع بشاير الخير 4 بقدرة 8 ميجاوات وتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه.