التموين: فيديو «حشرات الدقيق» مفبرك وصاحب المخبز وراء صناعته

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، وكذلك الإدارة العامة لمباحث التموين، بفحص ومراجعة الفيديو المنشور على أحد مواقع السوشيال ميديا، والذي ادعى فيه مواطن وجود حشرات في أحد أجولة الدقيق بقرية صنبو بأسيوط.وعلى الفور قامت الأجهزة الرقابية بفحص مضمون الفيديو المنشور، وشن حملات رقابية على المطحن والمخبز المدعى بذلك، وكذلك كل المخابز في نطاق قرية صنبو بمحافظة أسيوط، وسحب العينات اللازمة، حيث تبين عدم وجود أي حشرات زاحفة بها.كما تم سحب عينات من الدقيق المسلم للمخابز، وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها أيضًا في حالة وجود أي شكوى من جودة الدقيق.وبناء على محضر مباحث التموين مع صاحب الواقعة الذى قام بنشر الفيديو، فقد تبين أن صاحب الفيديو المتداول هو صاحب مخبز قام باصطناع هذا الفيديو وفبركته بهدف إثارة البلبلة والرأي العام، حيث إن صاحب المخبز يرغب في استلام حصة المخبز من أحد مطاحن القطاع الخاص، كما تبين أن صاحب المخبز يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات في الرغيف الواحد، وبناء عليه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده لمخالفته الأوزان المقررة، وكذلك إثارته للبلبلة بما يخالف الحقيقة.كما قامت مديرية تموين أسيوط باستطلاع رأى أصحاب المخابز ولم يبدُ أي شكوى من الدقيق المستخدم وأن من قام بنشر هذا الفيديو وفبركته هدفه إثارة البلبلة.