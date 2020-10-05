افتتاح مسجدي الشهيدين أحمد المنسي ومصطفى أحمد مصطفى بالإسكندرية الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية.وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - في بيان اليوم - إن الافتتاح يأتي في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، وتأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله - عز وجل - من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.