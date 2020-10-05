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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.. وتطبيق «مخالفاتي»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:48 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
شيماء حسين
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في خضم توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المواطنين التي تنتجها الحكومة المصرية حاليا، طبقت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي "أونلاين"، لمساعدة أصحاب السيارات و قائدي المركبات في معرفة إجمالي قيمة مخالفاتهم المرورية المراد دفعها، دون تحمل عبء المشقة للذهاب إلى إدارة المرور التابعة لها كل سيارة والانتظار لفترات زمنية طويلة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يستطيع أصحاب السيارات في ظل منظومة الدفع والسداد الالكتروني والتي دشنتها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حاليا الاستعلام ودفع المخالفات المرورية، حيث يتم الاستعلام عنها بثلاث طرق هي الرقم القومي و رقم السيارة ورقم لوحة السيارة بالمرور وذلك عبر رابط بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg ، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لخدمة سائقي السيارات وأصحاب السيارات. 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

للاستعلام عن المخالفات المستحق دفعها لكل سيارة يجب إتباع الخطوات التالية:-

_ تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية.

_ اختيار خدمة نيابات المرور المراد الاستعلام عنها.

_ اختبار نوع المخالفة " مخالفة سيارة، مخالفة رخصة".

_ إدخال بيانات صاحب السيارة أو صاحب الرخصة " الاسم ثلاثي، الرقم القومى، العنوان".

_ كتابة رقم لوحة المرور للسيارة .

_ الضغط على زر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

طرق سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا

يمكن لأصحاب السيارات، وسائقي المركبات، دفع قيمة المخالفات المرورية المرصودة من قبل الإدارة العامة للمرور إلكترونيا عن طريق ٣ طرق للسداد إلكترونيًا وهى مكاتب الهيئة العامة للبريد بكل محافظات الجمهورية، أو من خلال ماكينات فوري المنتشرة بكافة المحافظات أو من خلال كارت الدفع البنكي من خلال "فيزا" في جميع البنوك دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها السيارة المخالفة.

تطبيق مخالفاتي عبر الهواتف الذكية 

وللاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي طرق متعددة أبرزها تطبيق "مخالفاتي"،  من خلال للهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد، المتخصص بالاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا من خلال ثلاث خطوات عن طريق رقم رخصة القيادة وهي:-

١_ تنزيل تطبيق مخالفاتي عبر الهاتف المحمول.

٢_ ادخال رقم رخصة القيادة وتسجيل البيانات عبر الرابط.

٣_ الضغط على زر إجمالي قيمة المخالفات.

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