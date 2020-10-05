ضبط مصنع لتعبئة زيوت سيارات مستعملة وبيعها «وارد الإمارات» بالمنوفية

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن نجاح فرع الجهاز بالمنوفية في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية توحي بأنه تم تصنيعها في دولة الإمارات العربية على خلاف الحقيقة، ما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وأضاف فرج، في بيان، أن الفرع الإقليمي بمحافظة المنوفية أعد حملة توجهت إلى مقر المصنع في منطقة زراعية بمدينة تلا طريق قرية زاوية "بمم"، وفاجأت جميع العاملين به، وتم ضبط عدد 130 كرتونة تحتوي كل واحدة منها على 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات، مملوءة بالزيت، كل جركن سعته 5 لترات، بإجمالي 650 جركنا، و5 براميل صاج سعة الواحد 200 لتر، بإجمالي 1000 لتر، معبئة جميعها بالزيت وغير مدون عليها أي بيانات، كما تم ضبط 2 فنطاس سعة الواحد 1 طن، كما ضبطت ماكينة تقليب زيت سعة 8 أطنان مملوءة بكمية 4 أطنان زيت مجهولة المصدر، و62 جركن زيت سعة الواحد 20 لترا، وماكينة تقليب زيت سعة 1 طن، وماكينة تعبئة، و144 جركنا فارغا، و450 ملصقا بأسماء وعلامات تجارية تحت مسمى "X-PRESS 333، DION" ومدون عليها عبارة صنع في الإمارات العربية المتحدة.وقال رئيس الجهاز إن إجمالي مضبوطات الحملة، التي تم التحفظ عليها بمعرفة فرع الجهاز بالمنوفية، تصل إلى 8.6 طن زيوت، ما بين مستعملة ومخلوطة ومجهولة المصدر، تم جمعها مستعملة من الأسواق في محاولة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق تحت مسمى علامات تجارية بزعم أنها مستوردة من الخارج على خلاف الحقيقة، وتم تحرير المحضر رقم 2605 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة تلا، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.