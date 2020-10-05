رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط مصنع لتعبئة زيوت سيارات مستعملة وبيعها «وارد الإمارات» بالمنوفية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:48 م
أحمد سمير فرج
أحمد سمير فرج
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن نجاح فرع الجهاز بالمنوفية في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية توحي بأنه تم تصنيعها في دولة الإمارات العربية على خلاف الحقيقة، ما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأضاف فرج، في بيان، أن الفرع الإقليمي بمحافظة المنوفية أعد حملة توجهت إلى مقر المصنع في منطقة زراعية بمدينة تلا طريق قرية زاوية "بمم"، وفاجأت جميع العاملين به، وتم ضبط عدد 130 كرتونة تحتوي كل واحدة منها على 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات، مملوءة بالزيت، كل جركن سعته 5 لترات، بإجمالي 650 جركنا، و5 براميل صاج سعة الواحد 200 لتر، بإجمالي 1000 لتر، معبئة جميعها بالزيت وغير مدون عليها أي بيانات، كما تم ضبط 2 فنطاس سعة الواحد 1 طن، كما ضبطت ماكينة تقليب زيت سعة 8 أطنان مملوءة بكمية 4 أطنان زيت مجهولة المصدر، و62 جركن زيت سعة الواحد 20 لترا، وماكينة تقليب زيت سعة 1 طن، وماكينة تعبئة، و144 جركنا فارغا، و450 ملصقا بأسماء وعلامات تجارية تحت مسمى "X-PRESS 333، DION" ومدون عليها عبارة صنع في الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس الجهاز إن إجمالي مضبوطات الحملة، التي تم التحفظ عليها بمعرفة فرع الجهاز بالمنوفية، تصل إلى 8.6 طن زيوت، ما بين مستعملة ومخلوطة ومجهولة المصدر، تم جمعها مستعملة من الأسواق في محاولة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق تحت مسمى علامات تجارية بزعم أنها مستوردة من الخارج على خلاف الحقيقة، وتم تحرير المحضر رقم 2605 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة تلا، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

موضوعات متعلقة

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى ممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط

image description

محافظ دمياط تكرم أسر شهداء ومصابى حرب أكتوبر

image description

أكاليل ورد وموسيقى عسكرية احتفالا بنصر أكتوبر في دمياط

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا في أديس أبابا (صور)

image description

جامعة أسيوط تنافس على جائزة التميز الحكومى

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

«بطولات من سيناء» في افتتاح موسم مصر المبدعة بالأوبرا

«الأعلى للثقافة» يناقش التحول الرقمى فى تعليم الموسيقى والباليه

الأعلى للثقافة يحتفل بحرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى

وزيرة الثقافة تطلق مشروع حكاية شارع وتكرم شخصية العام التراثية