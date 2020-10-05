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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:40 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة إحتفالاً بهذه المناسبة.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة موانع بالكرسى المتحرك، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة قدم فيها التحية والتقدير لشهداء
أكتوبر الأبرار ، وما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات فداءً لمصر وشعبها
ودفاعاً عن ترابها مشيراً الى أن تضحياتهم و أعمالهم البطولية ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري العظيم ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير آليات العمل بالجمعية والإهتمام بالخدمات والأنشطة وأوجه الرعاية المختلفة التى تقدمها لأعضائها فى كافة المجالات .
وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .

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