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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سفيرنا بلندن: اقتصاد مصر الوحيد الذى احتوى تداعيات كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:46 م
السفير طارق عادل
السفير طارق عادل
أ.ش.أ
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أكد السفير طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، أن مصر لا تزال هي الاقتصاد الوحيد ضمن مناطق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بلندن، الذي نجح بشكل كبير في احتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتجنب الدخول في مرحلة ركود أو انكماش، كما يحظى الاقتصاد المصري بتوقعات للنمو إيجابية خلال عام 2020 وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن الأداء الاقتصادي للمناطق الجغرافية المختلفة محل استثمارات البنك.
وقال عادل- في بيان لوزارة الخارجية اليوم الإثنين- إن البنك مستمر في الإبقاء على توقعاته بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المراجعات المختلفة التي يقوم بها لتقييم تداعيات أزمة "كورونا" على اقتصاديات دول عمليات البنك، شأنه في ذلك شأن التقديرات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية الأخرى حول أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البنك قد توقع معدل نمو للاقتصاد المصري يبلغ 2% خلال العام 2020، وبتقديرات للنمو تبلغ حوالي 5% لعام 2021.
وفي ذات السياق، أكد السفير عادل أهمية السياسات التي تم تبنيها وتنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على مدار السنوات الماضية، والذي جعل هيكل الاقتصاد المصري أكثر قوة ومرونة في مواجهة الأزمة الحالية، فضلًا عن كفاءة التدابير الاحترازية التي تم تطبيقها من قِبل الوزارات والمؤسسات المصرية المختلفة في دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة.

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