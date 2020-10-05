محافظ سوهاج يهنئ مدبولى ووزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى نصر أكتوبر

بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.وجاء في برقية الفقي: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الحفاظ على الوطن، وسلامة أراضيه".