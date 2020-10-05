سلبية نتائج فحص كورونا لرئيسة المفوضية الأوروبية

أعلن إيريك مامير، المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن نتائج الفحص الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد الذي أجرته دير لاين جاءت سلبية.وقال مامير- في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة، اليوم الاثنين- إن دير لاين ستلتزم، على الرغم من ذلك، بالعزل الذاتي حتى نهاية يوم غد على النحو المتبع في لوائح السلامة الصحية.جدير بالذكر أن دير لاين كتبت- في وقت سابق اليوم عبر (تويتر)- أنها ستخضع للعزل الذاتي بعد أن شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبت أمس إصابته بالفيروس.وأضافت أن نتائج التحليل التي أجرتها يوم الخميس الماضي جاءت سلبية، إلا أنها ستخضع لاختبار آخر في وقت لاحق اليوم.