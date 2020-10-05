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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد نتيجة الدورة الامتحانية لمحو الأمية بمطروح بنسبة نجاح 171.86%

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:44 م
اعتماد نتيجة الدورة
اعتماد نتيجة الدورة الامتحانية لمحو الأمية
ياسمين شعيب
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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، نتيجة الدورة الامتحانية الأولى لمحو الأمية وتعليم الكبار خلال شهر يوليو للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح 171.86%، حيث نجح 739 حيث إن المستهدف طوال العام هو 3000 طالب وتخطى نسبة النجاح رغم الظروف التى مرت بها البلاد مع جائحة كورونا.

ووجه محافظ مطروح بالوقوف على أسباب تدني نتائج عدد من الإدارات مع توجيه الشكر لإدارة الحمام على تخطى المستهدف بنسبة 856%.

واستعرض عادل عبدالمنعم مسلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمطروح عددا من المقترحات لتطوير الأداء والعمل على تحقيق المستهدف بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ومنها عمل حصر دقيق للأميين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة للوقوف على أعداد الأميين الفعلي وزيادة فاعلية اللجان والإشرافية العليا والمحلية في متابعة الفصول وتقديم الدعم لها.

كما استعرض زيادة مساهمة الجمعيات الأهلية الممولة في فتح فصول لمحو الأمية وتكليف جميع دفعة مكلفي الخدمة العامة للعمل فى مجال محو الأمية وفتح الفصول، وتفعيل دور كافة الجهات الشريكة في مجال محو الأمية كل حسب المستهدف المحدد له وتوظيف جميع طاقات المجتمع بمشاركة الجهود الحكومية وغير الحكومية للقضاء على الأمية بالمحافظة.

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