محافظ دمياط تلتقى ممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع العميد مهندس عاصم الطنانى، مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط، والمهندس وليد كمال، مدير عام منطقة الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط بالجهاز، والدكتور وائل بخيت، استشارى هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وسامر سمير، استشاري معماري، حيث تناول الاجتماع متابعة محاور تنفيذ مشروعات حيوية وتنموية وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.وتم استعراض شامل للتصور الخاص بتطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ليتضمن عدد من الأنشطة التى تتناسب مع طبيعة الموقع وساحات متعددة الأغراض وأيضًا سرد منظور تطوير ممشى اللسان والجربى بالمدينة، بالإضافة إلى عرض التصميمات المقترحة لتطوير النصب التذكارى وطريق شارع الثورة بمدينة كفر سعد وكذا طريق مدينة أبو غالب وموقف سيارات الأجرة هنالك، فضلًا عن رفع كفاءة شارع بورسعيد بمدينة السرو وأخيرًا تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور.وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم الاتفاق على إعداد مقايسات تفصيلية تتضمن جميع الأعمال التى يتطلب تنفيذها لرفع المستوى الحضارى بتلك المناطق، خاصة مع كونها شوارع رئيسية بهذه المدن، منوهة إلى الجزء الأهم في هذا الاجتماع ألا وهو إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا طبقًا لمعايير ومتطلبات واشتراطات هندسية تتناسب مع طبيعة النشاط، وتتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية البائعين، إذ تمت مناقشة خطة التنفيذ لإنشاء منطقة الفروشات اليومية ومجمع الوحدات التجارية المقرر تنفيذها لاحقًا، بالإضافة إلى بحث بنود تخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق، وأضافت المحافظ أنه تم بحث سبل إيجاد حل عاجل لتطوير كورنيش النيل بقرية السنانية فى أسرع وقت ممكن نظرًا لخطورته الداهمة.وأشارت الدكتورة منال عوض مجددا إلى أنه ومع تنفيذ الأعمال التى يستهدفها البروتوكول، ستشهد دمياط طفرة حضارية حقيقية، نظرًا لتنفيذ تلك المشروعات تحت أسس ودراسات علمية وفنية وهندسية سليمة.