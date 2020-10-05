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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تكليف وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليتي الآداب والتربية بجامعة الوادي الجديد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:13 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أصدر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد عددًا من القرارات، تضمنت تكليفات وكلاء ورؤساء أقسام بكليتي الآداب والتربية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة فى تصريح له، إن هذه القرارات التي صدرت اليوم من شأنها القرار رقم (242) بتكليف الأستاذ الدكتور إسلام إبراهيم عامر محمد الأستاذ المساعد بقسم الآثار بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد وكيلًا لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة.

- القرار رقم (243) بتكليف الدكتور حسام محمد إسماعيل الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد بالعمل وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة الوادى الجديد.

- القرار رقم (244) تضمن تكليف الأستاذ الدكتور محمد عبد النبي محمد أحمد الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد بالعمل وكيلًا لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

- القرار رقم (237) الخاص بتكليف الدكتور عبد الرحمن صلاح محمود فارس الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بالكلية.

- القرار (238) الخاص بتكليف الدكتورة حنان مصطفى عبد الجواد حجازي الأستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب بجامعة الوادى الجديد للعمل رئيسًا لقسم الاثار بكلية الآداب بالجامعة.

- القرار (239) الخاص بتكليف الأستاذ الدكتور سيف النصر صالح زنقور الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد بالإشراف على قسم اللغة الانجليزية بالكلية.

- القرار (240) بتكليف الدكتور نبيل اسحاق فرنسيس سعد الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة الوادى الجديد رئيسًا لقسم الجغرافيا بالكلية.

وتضمن القرار (241) تكليف الأستاذ الدكتور سعد محمد عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، رئيسًا لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة.

وتضمن القرار (248) تكليف الدكتورة منال موسى سعيد حسن الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية بالجامعة رئيسًا لقسم أصول التربية بالكلية.

- القرار (249) تكليف الأستاذة الدكتورة نجوى أحمد عبدالله واعر، الأستاذ بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد رئيسًا لقسم علم النفس بكلية التربية بالجامعة.

- القرار (250) تكليف الدكتور ماجدة فتحى سليم الأستاذ المساعد بقسم تربية الطفل بكلية التربية بالجامعة رئيسًا لقسم تربية الطفل بالكلية.

هذا وقد هنأ رئيس الجامعة لوكلاء ورؤساء الأقسام بكليتي الآداب والتربية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء أعمالهم، والارتقاء بمنظومة العمل داخل الجامعة، وخدمة أبنائنا الطلاب.

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