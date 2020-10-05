الأردن والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

بحث رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز، اليوم الإثنين، مع السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، العلاقات الأردنية السعودية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.وأعرب رئيس مجلس النواب الأردني، خلال لقائهما اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عن اعتزازه الكبير بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه هذه العلاقات التاريخية المتجذرة التي يحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار قيادتا البلدين، موضحًا أن العلاقات الثنائية راسخة ومتينة على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل الذي تعزز عبر العقود الماضية، وقائمة على التنسيق والتعاون انطلاقًا من ثوابت واستراتيجيات تعزز مفهوم الأمن المشترك والمصالح المشتركة.ومن جهته، هنأ السفير السعودي، الفايز بمناسبة صدور القرار الملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس النواب، مؤكدًا متانة العلاقات بين البلدين والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين.