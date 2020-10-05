الناتو يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري لإطلاق النار

أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج، عن قلقه من استمرار الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ، وجدد الدعوة للطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.وقال ستولتنبيرج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم الاثنين: "نحن قلقون جدا بسبب استمرار الأعمال العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا، ونتوقع من تركيا أن تهدئ الوضع بينهما".وحذر ستولتنبيرج من أن "هذا النزاع يشكل خطرا على كافة الاتجاهات، بما في ذلك في مجال الطاقة"، وأن "هذا وضع خطير للغاية بالنسبة للمنطقة بأكملها، ولأعضاء الحلف أيضا".وأضاف: "نراقب الوضع عن كثب، ونحن نرسل رسالة واضحة للطرفين بأن يوقفا القتال فورا، على أن يتم التوصل إلى حل سلمي عن طريق المفاوضات".من جهته، دعا جاويش أوغلو الناتو لأن يطالب أرمينيا بالانسحاب من قره باغ، مشيرًا إلى أن أرمينيا تستهدف المدنيين والنساء والأطفال علنا، بما يمثل جريمة حرب، على حد قوله.