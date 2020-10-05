إقلاع الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء بالسودان

إقلاع الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء بالسودان
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:21 م
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أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى فى رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجه إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان للتخفيف من آثار السيول فى المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان.
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية، والمساهمة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان.
ومن المقرر تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقًا لقواعد التشغيل بعد تركيبها، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضررًا من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السودانى.
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية، والمساهمة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان.
ومن المقرر تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقًا لقواعد التشغيل بعد تركيبها، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضررًا من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السودانى.