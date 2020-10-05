إقلاع الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء بالسودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى فى رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجه إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان للتخفيف من آثار السيول فى المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان.يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية، والمساهمة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان.ومن المقرر تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقًا لقواعد التشغيل بعد تركيبها، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضررًا من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السودانى.