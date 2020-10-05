وفاة وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط بعد فترة من المرض

انتقل إلى الأمجاد السماوية القمص مرقس بطرس وكيل عام مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع المرض.وسوف يقام قداس على روحه بكاتدرائية أم المحبة الإلهية في الثانية بعد الظهر ثم إلى مدافن الأسرة بدير تاسا.يذكر أن القمص مرقس ولد في 10 فبراير 1950 ميلادية بقرية بويط بمركز ساحل سليم باسم "ممدوح مرقس بطرس" والتحق بالاكليريكية المعادي في 15 سبتمبر 1962 ودرس الفلسفة واللاهوت وحصل على ليسانس قانون كنسي من المعهد الشرقي بروما عام 1991.وسيم كاهنًا في كنيسة بويط يوم 13 يونيو عام 1974 علي يد صاحب النيافة الأنبا يوحنا نوير مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك السابق، وخدم في قرية بني شقير من عام 1974- 197، ثم قرية الزرابي من عام 1977- 1989، ثم قرية البربا من عام 1984- 1989، ثم توجه إلى روما للدراسة من عام 1989- 1991، ثم خدم في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من عام 1991، ثم وكيل عام مطرانية الأقباط الكاثوليك من عام 1995 حتى اليوم 5 أكتوبر 2020.