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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح قسمي الأطفال والنساء بمستشفى رشيد بتكلفة 7.6 مليون جنيه

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:01 م
مستشفى رشيد
مستشفى رشيد
البحيرة معوض هويدى
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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الإثنين قسمي النساء والتوليد والأطفال بمستشفى رشيد بعد تطويرهما ورفع كفاءتهما، كما تفقد أعمال توسعة وحدة الغسيل الكلوي بتكلفة 7.6 مليون جنيه.

يأتى ذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، في ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807 م.

وأكد محافظ البحيرة أن المحافظة، تخطو وتسابق الزمن بمشروعات تتجاوز الآفاق فى عيدها القومى نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن احتفالنا بالعيد القومى للمحافظة يأتي وهو يحمل بين يديه بشرى افتتاح 111 مشروعا عملاقا جديدا، وذلك بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه، خدمة لأهالي المحافظة الكرام.

وأضاف أن الإنجازات تتوالى لنحصد كل يوم مشروع جديد يضيف لبلادنا جديد وجديد يدعم الاستقرار ويكافح بالعمل لغد افضل يحسن الاقتداء باجدادنا البواسل من أبطال رشيد، فكما هزموا غزوا خارجيا ها هو وعى المصريين اليوم يهزم غزو الفوضى ويخرس نباح الأبواق الهدامة بالالتفاف خلف القيادة الوطنية الحكيمة.

وأكد محافظ البحيرة استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشاملة بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.

وتفقد المحافظ اليوم عددا من المشروعات الطبية التي تم تنفيذها بمستشفى رشيد المركزى والتى تمثلت في افتتاح قسم النساء والتوليد بعد التطوير ورفع الكفاءة ليسع 19 سريرا منها سريرين عناية مركزة بتكلفة 600 ألف جنيه، وافتتاح قسم الأطفال بعد التطوير ورفع الكفاءة ممثلا في قسم داخلى بـ 20 سرير ووحدة عناية مركز أطفال بـ 9 أسرة بتكلفة 2 مليون جنيه ضمن خطة المديرية الصحية والمشاركة المجتمعية.

كما تفقد أعمال توسعة وحدة الغسيل الكلوى المقامة على مساحة 120 م2 لتسع 8 ماكينات غسيل كلوى إضافية مع عمل أساسات تتحمل أرضى + 5 أدوار علوية بتكلفة 2 مليون جنيه، وجار استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفى الدورين الرابع والخامس وانشاء قسم مميز للمعمل وقسم للعلاج الطبيعى بالدور الأول بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما كرم آمنة الدكتور أحمد الجميل مدير مستشفى رشيد السابق ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة حاليا لجهوده في تطوير ودعم المستشفى خلال الفترة السابقة.

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