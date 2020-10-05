قبرص ترحب بانسحاب سفينة التنقيب التركية «يافوز»

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كرياكوس كوشوس، اليوم الاثنين: «إن نيقوسيا تعتبر انسحاب سفينة التنقيب التركية "يافوز" من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص تطورا إيجابيا، وستواصل الحكومة متابعة التطورات حتى تكون قادرة على تقييم الوضع بشكل أفضل».وأضاف كوشوس- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه): "إنه ليس من الواضح ما إذا كان الانسحاب نهائيا، إذ إن سفينة الأبحاث الزلزالية التركية "باباروس" لا تزال موجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".وكانت تركيا قد أرسلت سفينتي حفر "فاتح" و"يافوز"، العام الماضي، لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وبعض منها يقع في مناطق قبرصية، تم إعطاء تراخيص بشأنها من جانب قبرص لشركات الطاقة الدولية.. وفي الأول والثاني من أكتوبر 2020، أدان قادة الاتحاد الأوروبي بشدة انتهاكات الحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وطالبوا بوقفها على الفور، كما دعا المجلس الأوروبي أنقرة إلى قبول دعوة قبرص للدخول في حوار بهدف تسوية جميع الخلافات البحرية بين البلدين.