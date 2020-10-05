رئيس كينيا يزور أهرامات الجيزة.. و«يندهش» من أبوالهول

زار أوهورو كينياتا، رئيس دولة كينيا، منطقة آثار الهرم صباح اليوم الإثنين، وكان في استقباله أشرف محيي الدين، مدير عام المنطقة، والذي اصطحبه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبوالهول.وقال محيي الدين، إن رئيس كينيا أبدى إعجابه بطريقة بناء الهرم ورغبته في دخول أول ممر داخل الهرم، ورؤية طريقة بناء الأحجار، كما أعرب عن اندهاشه بضخامة تمثال أبوالهول وطريقة نحته، كما حرص على التوجه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.وأوضح محيي الدين أن الرئيس الكيني أشاد بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن الإنجازات الحديثة للدولة المصرية هي امتداد لتلك الحضارة العظيمة.