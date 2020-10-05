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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس كينيا يزور أهرامات الجيزة.. و«يندهش» من أبوالهول

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:10 م
أوهورو كينياتا
أوهورو كينياتا
مها صلاح
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زار أوهورو كينياتا، رئيس دولة كينيا، منطقة آثار الهرم صباح اليوم الإثنين، وكان في استقباله أشرف محيي الدين، مدير عام المنطقة، والذي اصطحبه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبوالهول.

وقال محيي الدين، إن رئيس كينيا أبدى إعجابه بطريقة بناء الهرم ورغبته في دخول أول ممر داخل الهرم، ورؤية طريقة بناء الأحجار، كما أعرب عن اندهاشه بضخامة تمثال أبوالهول وطريقة نحته، كما حرص على التوجه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وأوضح محيي الدين أن الرئيس الكيني أشاد بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن الإنجازات الحديثة للدولة المصرية هي امتداد لتلك الحضارة العظيمة.
أوهورو كينياتا
أوهورو كينياتا
أوهورو كينياتا
رئيس كينيا يزور أهرامات الجيزة.. و«يندهش» من أبوالهول
أوهورو كينياتا
أوهورو كينياتا
أوهورو كينياتا
رئيس كينيا يزور أهرامات الجيزة.. و«يندهش» من أبوالهول

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