كبير موظفي البيت الأبيض يؤكد تحسن صحة ترامب في الليلة الماضية

كشف كبير موظفي البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأنها واصلت التحسن الليلة الماضية، وأكد أن ترامب يلتقي مع الفريق الطبي اليوم لتقييم التقدم وما زلنا متفائلين بعودته للبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم.وأعلن مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي روبرت أوبراين، عن أن نقل السلطات الرئاسية لنائب الرئيس الأمريكي ليس مطروحًا في الوقت الحالي.وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد العودة للبيت الأبيض "لكنه سيبقى في المستشفى لوقت أطول.