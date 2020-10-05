«الري»: استمرار زيادة مياه الفيضان

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعاتها الدورية برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا في حالة انعقاد مستمر، لمتابعة إيراد نهر النيل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعامل مع الفيضان خلال الفترة الحالية، وبحث سبل الاستفادة من المياه الناتجة عنه.وأوضح وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، أنه يتم بحث كل آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موسم السيول، والتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإدارة فترة أقل احتياجات مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمة للتعامل معها.واستعرض الاجتماع معدلات الفيضان الحالية، موضحًا استمرار زيادة كميات المياه، مما يحتم وضع إجراءات للتعامل معها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل، بجانب متابعة الوارد على مدار الساعة، ورصد الأمطار بمنابع النيل.