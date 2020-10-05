«الصحة»: فحص 5.2 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس «100 مليون صحة»

- الشرقية وجنوب سيناء والإسماعيلية الأعلى ترددًا على نقاط مسح المبادرة

- إصدار "كارت متابعة" لتلقي أصحاب الأمراض المزمنة للعلاج بشكل دوري بالمجان

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تقديم خدمات المبادرة

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن فحص 5 ملايين و226 ألف مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي" تحت شعار "100 مليون صحة".وأوضح مجاهد لـ"الدستور"، أن محافظات الشرقية وجنوب سيناء والإسماعيلية والمنوفية وأسيوط والدقهلية ودمياط، كانت الأعلى في نسب التردد على مبادرة الرئيس، موضحا أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأضاف، أنه يشارك في المبادرة 6548 فريقًا طبيًا للعمل، تم تدريبهم على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، مؤكدًا تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات المبادرة.وأوضح أن المبادرة أصبحت تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن المبادرة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.ولفت مجاهد إلى أن المبادرة تستمر في فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر، داعيًا المواطنين فوق سن الـ40 عامًا للتوجه إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما يجب على المواطنين أقل من 40 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة التردد على المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.وأكد أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http:www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.يذكر أن المبادرة انطلقت تجريبيًا يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة من عمر18 عامًا فأكثر والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.