الأردن والهند يبحثان تطوير التعاون والتطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، سبل تطوير التعاون بين البلدين.وذكرت "الخارجية الأردنية"- في بيان اليوم الإثنين- أن الوزيرين بحثا سبل التعاون في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد وتبعاتها، وأكدا التضامن في جهود التعامل معها، كما استعرضا التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار.وأكد الجانبان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استمرار التواصل لتطوير العلاقات في مختلف المجالات والتنسيق إزاء التطورات في المنطقة.