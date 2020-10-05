وزير شئون المجالس النيابية يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصار أكتوبر

أرسل المستشار علاءالدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، برقيات تهنئة لكل من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي (القائد العام للقوات المسلحة)، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.وحملت البرقية تهنئة بمناسبة الاحتفالات الوطنية بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي حقق فيها جيشنا المصري انتصارًا عظيمًا وخالدًا، سيظل محلًا للفخر والاعتزاز.