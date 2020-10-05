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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير شئون المجالس النيابية يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصار أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:41 م
المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أرسل المستشار علاءالدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، برقيات تهنئة لكل من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي (القائد العام للقوات المسلحة)، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وحملت البرقية تهنئة بمناسبة الاحتفالات الوطنية بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي حقق فيها جيشنا المصري انتصارًا عظيمًا وخالدًا، سيظل محلًا للفخر والاعتزاز.

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