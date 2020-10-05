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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: توزيع كروت متابعة على المواطنين لرصد تنقلهم بين المحافظات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:01 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إرشادات الدخول الصحي الآمن لكل القادمين إلى المناطق السياحية، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي بضوابط الاستقبال في الفنادق وتعميمه على كل العاملين بالقطاع الصحي وقطاعي السياحة والطيران بتلك المناطق، بالتزامن مع فتح السياحة مرة أخرى في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم تفعيل العمل بكارت المتابعة الصحية لكل القادمين إلى المحافظات السياحية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأشار مجاهد إلى أنه جارٍ التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي ووزارتي النقل والتنمية المحلية، لمتابعة طباعة أعداد كبيرة من كروت المتابعة الصحية لتتناسب مع أعداد المواطنين المنتقلين بين المحافظات، بالإضافة إلى توزيع البطاقات على المسافرين داخل السيارات الخاصة ووسائل النقل الجماعي عند الخروج من المحافظة وجمعها منهم قبل الدخول لمحافظة أخرى.

ولفت مجاهد إلى أنه جارٍ تجهيز ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بالمحافظات السياحية من الناحية الفندقية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الصرف الصحي وشبكة الغازات والكهرباء، وتطوير الموقع العام.

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