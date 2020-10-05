المشدد 15 سنة لـ11 متهمًا و3 سنوات لـ5 أحداث فى «فض اعتصام النهضة»

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام النهضة"، وعاقبت كلًا من أكرم سمير، ومحمد سامح، وأحمد محمود، ومحمد عبدربه، وماجد محمد علي، ويوسف محمد، ومحمد عاشور، وعادل حسن، ومحمد سيد، وعلي سيد، ورزق أحمد مبروك، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة الأحداث عاصم عبدالحميد، وعصام عادل، وأنس ياقوت، وممدوح إمام، وبلال عاصم، بالحبس لمدة 3 سنوات.وإلزام المتهمين بالتضامن مع آخرين سبق الحكم عليهم، بدفع قيمة الأشياء التي أتلفوها والمقررة بـ 137580 لحديقة الحيوان، و2992375 لحديقة الأورمان، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم إنفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.